Fenerbahçe'de Gustavo sevinci

Fenerbahçe'nin ligde Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta sakatlanan ve 6 maç (ligde 4, kupada 2) kaçıran Gustavo, bireysel antrenmanlara başladı.



Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en uzun sakatlığını geçiren Brezilyalının yokluğunda Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 maçın ikisini kazandı, ikisini de kaybetti.



Sarı Lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe'ye yenilirken; Karagümrük ve Trabzonspor maçlarından 3'er puan topladı.

ANTALYASPOR HAZIRLIKLARI

Perşembe günü Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. Trabzonspor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.



Diğer oyuncular ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları çalıştı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.