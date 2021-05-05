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Fenerbahçe'den Burak Yılmaz açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Burak Yılmaz hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:55
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Fenerbahçe'den Burak Yılmaz açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nden Burak Yılmaz iddialarına karşı yalanlama geldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı 'kesin bilgiler' olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.

İlgili şahsın kulübümüz ve takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır 'kulüpten bilgi alıyorum' yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz"

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBurak Yılmaz
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