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Fenerbahçe'den seriye devam (BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3)

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Mert Hakan, Pelkas ve Sinan Gümüş'ün golleriyle zafere uzanan sarı-lacivertliler, puanını 35'e yükseltip lider Beşiktaş'ı yakaladı ve averajla ikinci sıraya yerleşti.

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:57
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Fenerbahçe'den seriye devam (BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3)

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibi karşısında sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Kanarya'ya üç puanı getiren golleri 45+5'te Mert Hakan Yandaş, 48'de Dimitrios Pelkas ve 51'de Sinan Gümüş kaydetti.

BEŞİKTAŞ'I YAKALADI!

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, puanını 35'e yükseltip lider Beşiktaş'ı yakaladı ve averajla ikinci sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan son sıradaki Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

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