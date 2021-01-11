Fenerbahçe'den seriye devam (BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3)

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Mert Hakan, Pelkas ve Sinan Gümüş'ün golleriyle zafere uzanan sarı-lacivertliler, puanını 35'e yükseltip lider Beşiktaş'ı yakaladı ve averajla ikinci sıraya yerleşti.