Fenerbahçe'den seriye devam (BB Erzurumspor - Fenerbahçe: 0-3)

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibi karşısında sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Kanarya'ya üç puanı getiren golleri 45+5'te Mert Hakan Yandaş, 48'de Dimitrios Pelkas ve 51'de Sinan Gümüş kaydetti.
BEŞİKTAŞ'I YAKALADI!
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, puanını 35'e yükseltip lider Beşiktaş'ı yakaladı ve averajla ikinci sıraya yerleşti.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan son sıradaki Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.
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