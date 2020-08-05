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Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu açıkladı.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:58
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Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı

Sarı lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği son buldu. Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kulüp, Twitter hesabından anlaşmayı resmen duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

''25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor.

1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu’ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor.

Yuvana hoş geldin Erol Bulut.

Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam.''

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErol Bulut
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