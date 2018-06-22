Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95465
ALTIN
192.083
DOLAR
4.7038
STERLİN
6.2362
EURO
5.4788
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
banner34

Fenerbahçe, PSV'nin teknik direktörü Cocu ile anlaştı

Hollanda'nın PSV Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

22 Haziran 2018 Cuma 15:37
Fenerbahçe, PSV'nin teknik direktörü Cocu ile anlaştı

PSV Kulübü tarafından yapılan basın açıklamasında, teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığı ve takımın yeni teknik direktörünün Mark van Bommel olduğu belirtildi.

Açıklamada, 47 yaşındaki teknik direktör Cocu'nun yanı sıra yardımcısı Chris van der Weerden'in de Fenerbahçe'ye gideceği kaydedildi.

Cocu'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili her şeyin hızlı geliştiğini ama hazırlıklı olduklarını belirten kulübün genel müdürü Toon Gerbrands, "Başarı, talepleri de birlikte getirir. Cocu'ya PSV'de elde ettiği başarıları için teşekkür ediyoruz. Cocu, çok iyi bir teknik direktör. Kendisine sonsuz saygım var. Türkiye'de kendisine büyük başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

banner39
Hollandalı eski milli futbolcu Phillip Cocu, teknik direktörlük yaptığı dönemde 3 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası kazanmıştı.

Bu arada sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Cocu ile 3 yıllık sözleşmenin imzalandığı açıklandı. Cocu'nun takımın başına getirilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'nin uzun süredir araştırmalarda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik direktör kriterlerimiz arasında, Phillip Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici, atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV’de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe camiasına hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

Cocu ise "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli’nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cocu, Fenerbahçe'deki mesaisine takımın toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ozanköy, vites küçültmüyor
Ozanköy, vites küçültmüyor
İskele ikiye bölündü
İskele ikiye bölündü
İskele’nin Başkanı Züğürt oldu
İskele’nin Başkanı Züğürt oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim