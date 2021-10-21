Fenerbahçe, sahasında Antwerp'le 2-2 berabere kaldı

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini Royal Antwerp karşısında almak isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de yıkım yaşadı. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibiyle 2-2 berabere kalırken 2 puanla 3. sırada kaldı.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Samatta'nın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, bu golden sonra rakip kalede baskı kurmaya başladı. 20. dakika Enner Valencia takımına beraberliği getiren golü atarken yıldız futbolcu, 36. dakikada kaçırdığı penaltı vuruşuyla farkı 2'ye çıkarma fırsatını tepti. 45. dakikada yine penaltı kazanan sarı-lacivertliler Valencia bu sefer topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. 2. yarıda etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler 62. dakikada Gerkens'in golüne engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 2 puanla 3. sırada kaldı.