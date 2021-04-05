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Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u 1-0 yendi

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 62 yaptı ve Galatasaray'ı geçerek 2. sıraya yerleşti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 21:31
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Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'u 1-0 yendi

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Zirve yarışında rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada sarı-lacivertliler altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

EMRE BELÖZOĞLU SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı. Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti. Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.

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Fenerbahçe
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