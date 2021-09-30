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Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 yenildi

Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 yenildi. Grupta henüz galibiyetle tanışamayan Fenerbahçe 1 puanla sonuncu sıraya gerilerken, Yunan ekibi 6 puanla liderliğini korudu.

30 Eylül 2021 Perşembe 21:45
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Fenerbahçe, sahasında Olympiakos'a 3-0 yenildi
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Fenerbahçe, Kadıköy'de kabusu yaşayarak, Avrupa Ligi'nde galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grupta henüz galibiyeti bulunmayan sarı-lacivertliler, grupta sonuncu sıraya yerleşti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Szalai'nin defanstan topu çıkarırken yaptığı hata sonrası 6. dakikada kalesinde golü gördü.

Bu dakikadan itibaren büyük bir moral bozukluğu yaşayan temsilcimiz, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıya çok coşkulu başlayan sarı-lacivertliler girdiği sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Gelişen ani Olympiakos atağında 62. dakikada Masouras farkı 2'ye çıkardı. Bu golden sonra gardı iyice düşen Fenerbahçe, 68. dakikada Masouras'ın golüne engel olamadı ve 3. golü ağlarında gördü. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken sarı-lacivertliler, 1 puan grupta son sıraya yerleşti.

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