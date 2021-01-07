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Fenerbahçe seriye bağladı (Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-1)

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Sinan Gümüş ve Pelkas'ın golleriyle kazanan sarı-lacivertliler puanını 32'ye çıkarıp 2. sıraya tırmandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 20:00
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Fenerbahçe seriye bağladı (Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-1)

Süper Lig'de 17. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Üst üste 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe'yi zafere taşıyan golleri 12'de Sinan Gümüş ile 70'te Pelkas kaydetti.

Alanyaspor'un tek sayısı ise 81. dakikada Babacar'ın penaltısıyla geldi.

Fenerbahçe'de Enner Valencia 67'de kendi kazandırdığı penaltı atışından yararlanamadı.

Kanarya bu sonuçla puanını 32'ye çıkarıp 2. sıraya tırmanırken, deplasmanda üst üste 5. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise haftayı 30 puanla 3. sırada kapattı.

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