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Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

Fenerbahçe yönetimi, Aytemiz Alanyaspor maçında yaşanan kural hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz başvurusunda bulundu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:31
Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça "kural hatası" tartışmaları damgasını vurdu.

Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı. Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli hukuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.

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FenerbahçeTFFItirazBaşvuruHaberGündem
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