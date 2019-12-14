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Fenerbahçe’de derbi öncesi kart krizi! Emre, Serdar ve Vedat…

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak. Kritik Sivasspor maçı öncesinde Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric'in kart sınırında olması derbi öncesi sarı lacivertli ekibin keyfini kaçırdı.

14 Aralık 2019 Cumartesi 12:25
Fenerbahçe’de derbi öncesi kart krizi! Emre, Serdar ve Vedat…

Geçen hafta sahasında Gençlerbirliği’ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor’un 5 puan gerisinde haftaya 5. sırada girdi.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın saat 16.30’da Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe’nin deplasman performansı kötü

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor’a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe’yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim’de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Victor Moses yarın görev yapamayacak.

Kart cezası sona eren Nabil Dirar ise teknik direktör Ersun Yanal’ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Ceza sınırında 3 oyuncu

Fenerbahçe’de 16. haftada Beşiktaş’la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor 27. randevuda

Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig’de 27. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 26 maçtan 17’sini Fenerbahçe, 4’ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe’nin toplam 61 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Sivas’taki müsabaka 0-0 tamamlandı. İkinci devre İstanbul’daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Sivas’taki maçlar

İki takım arasında Sivas’ta yapılan 13 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 4 maç da berabere bitti. Sivas’taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı.

Öte yandan Sivas’taki son 7 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas’ta 5-1’lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe’nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul’da Fenerbahçe’nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

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