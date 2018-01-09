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Fenerbahçeli eski futbolcu Bursaspor yolunda

Bursaspor, BAE'de top koşturan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Musa Sow'u transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.

09 Ocak 2018 Salı 14:31
Fenerbahçeli eski futbolcu Bursaspor yolunda
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Bursaspor’da ligin ikinci yarısında gol yollarında daha etkili olabilmek için transfer gündeminin bir numaralı ismi olan Moussa Sow’da yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takım, 31 yaşındaki futbolcu için yarım sezonluk 750 bin Euro teklif etti ve beklemeye geçti. Bu gelişmenin ardından golcü futbolcunun takımı Al Ahli, Sow’un yerine transferin son gününde Hajduk Split takımından Ante Erceg’i transfer etti. Bursaspor’un eli böylece daha da güçlendi. Sow'un Bursaspor'un teklifini kabul etmesiyle birlikte resmi imzaların atılacağı da öğrenildi.

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