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Fenerbahçeli sporcudan üzen haber

Göztepe maçında sakatlanan Pelkas'ın sağ ayağında yırtık tespit edildi. Oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

17 Nisan 2022 Pazar 09:44
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Fenerbahçeli sporcudan üzen haber

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı karşılaşmada Dimitris Pelkas sakatlandı. Sarı-lacivertli futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Yunan futbolcu, sakatlık sonrası bir süre kendisini denemesine rağmen, oyuna devam edemedi. Pelkas, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Fenerbahçe'de Pelkas yerine ise 31. dakikada Attila Szalai oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe, maçın ardından Pelkas'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pelkas tan Fenerbahçe ye kötü haber #1

Sağ ayağında yırtık tespit edildi

"Göztepe A.Ş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın

Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen Mr sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Pelkas tan Fenerbahçe ye kötü haber #2

3 hafta yok

Fenerbahçe'de sakatlanan yıldız isim Dimitris Pelkas'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
PelkasFenerbahçe
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