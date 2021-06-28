Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?

Başkan Ali Koç, futbol takımının yeni teknik patronunun 28 Haziran Pazartesi günüaçıklayacağını duyurmuştu.

Sarı lacivertlilerin gündemine son günlerde Bjelica, Fonseca, Marco Silva ve Paulo Sousa'nın isimleri ön plana çıktı.

Bir dönem Beşiktaş’ı çalıştıran Slaven Bilic’in adı da Fenerbahçe ile anıldı.

Çin ekibi Beijing Guoan'ın Hırvat teknik adamın takımdan ayrılmasına izin vermediği öğrenildi.

Görüşmelerini gizlilikle yürüten Başkan Ali Koç’un son kararını vererek taraftarın merakını gidermesi bekleniyor.