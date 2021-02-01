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FIFA: 2022 Dünya Kupası tamamen dolu statlarda oynanacak

FIFA Başkanı Infantino, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tamamen dolu statlarda oynanacağını açıkladı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 23:04
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FIFA: 2022 Dünya Kupası tamamen dolu statlarda oynanacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tamamen dolu statlarda oynanacağını bildirdi.

Infantino, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası maçlarında tribüne taraftar alınıp alınmayacağına ilişkin Infantino, "Tam dolu statlarımız olacak. (Çünkü) O zamana kadar Covid-19 yenilgiye uğratılmış olacak veya onunla yaşamayı öğrenmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Infantino, Dünya Kupası'nın "tüm insanları birleştiren büyüsüne Katar'da yeniden tanıklık edeceklerine çok emin olduğunu" vurgulayarak, "Olmamız gereken yere geri döneceğiz" ifadesini kullandı.

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

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