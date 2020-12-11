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FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

2020 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak finalistler belli oldu.

11 Aralık 2020 Cuma 22:30
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FIFA En İyiler Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, farklı kategorilerdeki ödüller için yarışacak adayların sayısı, 25 Kasım-9 Aralık tarihlerinde milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile basın mensupları arasından seçilmiş bir grubun yanı sıra halkın da katıldığı oylama sonucunda 3'e düşürüldü.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenecek ödül töreni, 17 Aralık'ta İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

5. FIFA En İyiler Ödülleri töreninin sunuculuğunu, Reshmin Chowdhury ile Ruud Gullit üstlenecek.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair play ödülleri de sahiplerini bulacak.

Finalistler şöyle:

En iyi erkek futbolcu

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Lionel Messi (Barcelona)

En iyi kadın futbolcu

Lucy Bronze (Olympique Lyon)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Wendie Renard (Olympique Lyon)

En iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

En iyi kadın kaleci

Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

Christiane Endler (Paris Saint-Germain)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

En iyi erkek teknik direktör

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Hans-Dieter Flick (Bayern Münih)

Jürgen Klopp (Liverpool)

En iyi kadın teknik direktör

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

Sarina Wiegman (Hollanda Kadın Milli Takımı)

FIFA Puskas Ödülü

Giorgian De Arrascaeta (Ceara-Flamengo / Brezilya Serie A)

Son Heung-min (Tottenham-Burnley / İngiltere Premier Lig)

Luis Suarez (Barcelona-Mallorca / La Liga)

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