FIFA soruşturma başlattı! Galatasaray'da Fernando Muslera şoku



Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay; Portekiz ve Güney Kore'nin ardında kalarak Katar'a veda etmişti. Turnuvaya veda eden Uruguay'da Fernando Muslera, Gana maçında son düdük sonrası çılgına dönmüştü. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi ve Uruguaylı futbolculara kötü haber geldi. FIFA, Gana - Uruguay maçının ardından yaşananlara dair soruşturma başlattı

Gana ile Uruguay arasında oynanan maçın 90+4'üncü dakikasında Edinson Cavani rakip ceza sahası içinde yerde kalmıştı. Uruguay cephesi bu pozisyon sonrası bir penaltı itirazında bulunda ancak VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve itirazlar karşılık bulmadı. Gana'yı 2-0 mağlup eden Uruguay, 2022 Dünya Kupası'nda averajla grup aşamasına veda etti.

MUSLERA ÇILGINA DÖNDÜ

Uruguay'ın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlarda formasını Sergio Rochet'e kaptıran Fernando Muslera, Gana maçında son düdüğün çalmasının ardından adeta çılgına döndü. Galatasaray'ın yıldızı son düdük sonrası orta sahaya kadar giderek hakemlere itirazlara başladı. Bu sırada hakemlerin tepkisiz kalması Fernando Muslera'yı daha da sinirlendirdi.

Uruguaylı eldiven uzun süre hakemlere sözlü tepki gösterdi. Soyunma odası tüneline girmek üzereyken Fernando Muslera, Daniel Siebert'in yardımcılarından birini kolundan itti. Bu sırada Uruguay'dan teknik heyet görevlileri tecrübeli eldiveni güçlükle sakinleştirdi.

SUAREZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesinin ardından Uruguay'ın tecrübeli futbolcusu Luis Suarez büyük bir üzüntü yaşadı. Yedek kulübesinde maç devam ederken ağlamaya başlayan Luis Suarez'in gözyaşları soyunma odasına girene kadar dinmek bilmedi. Öte yandan Uruguay'da Darwin Nunez de maçın son düdüğü sonrası ağladı.

CAVANI, VAR'I YUMRUKLADI

Uruguay'ın tecrübeli futbolcusu Edinson Cavani, Gana maçının ardından hıncını VAR monitöründen çıkardı. Yıldız futbolcu soyunma odasına doğru giderken kenarda duran VAR monitörünü yumrukladı. Edinson Cavani'nin yumruğu sonrası VAR monitörü devrildi.

SUAREZ İSYAN ETTİ

Uruguay'ın isyanı maç sonunda basın mensuplarına verilen demeçlerde de devam etti. Luis Suarez müsabakanın ardından FIFA'nın kararını eleştirdi. Dünyaca ünlü futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımı sahaya almak istedim ancak FIFA'dan biri bunu yapamayacağımı söyledi. Daha önce Fransız futbolcuların aynı şeyi yaptıklarını gördüm. FIFA her zaman Uruguay'a karşı."

35 yaşındaki golcü futbolcu Darwin Nunez ile Edinson Cavani'nin penaltı bekledikleri pozisyonlara dair, "Darwin'in pozisyonu çok açıktı. Edinson Cavani'nin de çekildiği gördüm. Bunlar mazeret değil ama Dünya Kupası'nda inanılmaz şeyler oluyor" diye konuştu.

Luis Suarez son olarak şu ifadelerle sözlerini tamamladı: "Bugün kazanacak performans göstermemize rağmen kızgınım. Dördüncü Dünya Kupa'mı oynadığım ve dört yaşındaki oğlum bunu gördüğü için kendimi şanslı hissediyorum. Oğlum beni kazanırken görmüştü ama şimdi üzgün gördü. Bu bir baba için zor bir durum."

FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Uruguay'ın Gana ile oynadığı maçın ardından yaşananlara dair ilk resmi hamle geldi. FIFA, Gana maçının ardından yaşananlar ve hakeme yönelik tepkiden dolayı Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Fernando Muslera'nın herhangi bir men cezası alması halinde cezasını Süper Lig'de çekeceği kaydedildi.