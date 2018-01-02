Filede 8. hafta

BRT Spor'un haberine göre, KKTC Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük bayanlar da haftanın karşılaşması yarın akşam LAÜ ile GMBÇS arasında oynanacak. Ligin ilk devresinde Mağusa’da oynanan karşılaşmayı 3-1 GMBÇS kazanmıştı. Klasman liderliği açısından büyük önem taşıyan maçın hayli iddialı ve çetin geçmesi bekleniyor. Erkeklerde ise yarın akşam Mağusa derbisinde DAÜ ile GMBÇS karşı karşıya gelecek zirve açısından önemli olan bu karşılaşmanın sonucu merak ediliyor.

Yıldız kızlarda DAÜ 8. hafta sonunda yenilgisiz liderliğini devam ettirdi

Yıldız kızlarda 8. hafta müsabakaları sonucunda DAÜ yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. DAÜ elde ettiği 8 galibiyetle klasmanın bitimine 2 hafta kala adını final serisine yazdıran ilk takım oldu. Yıldız kızlarda müsabakalara bu hafta oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Yıldız erkeklerde final serisi oynayacak takımlar belli oldu. Final serisinde YEBVK ile DAÜ karşı karşıya gelecek.

Kaya yeni yılı kutladı

Kaya yayınladığı yeni yıl mesajında ise ”Yeni yılın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, 2018 yılının ülke sporu açısından başarılı ve güzelliklere imza atan bir yıl olmasını dilerim. Voleybol camiası ve bütün halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

Haftanın Programı

2 Ocak 2018 Salı DAÜSK-YDÜSK 18.30 B.BAYAN LMPS 2 Ocak 2018 Salı DAÜSK-GMBÇS 20.00 B.ERKEK LMPS 3 Ocak 2018 Çrş LAÜSK-GMBÇS 19.00 B.BAYAN LAÜSS 3 Ocak 2018 Çrş YEBVK-VAKIFLAR 18.30 B.BAYAN ESS 3 Ocak 2018 Çrş YEBVK-VAKIFLAR 20.00 B.ERKEK ESS 5 Ocak 2018 Cuma VAKIFLAR SK-GMBÇS 18.30 YILDIZ KIZ ASS 5 Ocak 2018 Cuma YDÜ SK-MGA 20.00 YILDIZ KIZ ASS 5 Ocak 2018 Cuma GMBÇS-DAÜSK 18.30 YILDIZ ERKEK ARENA 6 Ocak 2018 Cts YEBVK-DAÜSK 13.00 YILDIZ KIZ ESS

Liglerde Puan Durumları

Büyük Bayanlar Puan Durumu

Sıra Takım O G M AS VS Puan 1 GMBÇS 7 6 1 20 4 19 2 LAÜ SK 7 6 1 20 4 18 3 DAÜ SK 7 5 2 16 8 14 4 YDÜ SK 7 3 4 9 14 9 5 VAKIFLAR SK 7 1 6 4 20 2 6 YEBVK 7 0 7 3 18 1

Büyük Erkekler Puan Durumu

Sıra Takım O G M AS VS Puan 1 YDÜ SK 6 5 1 15 5 15 2 DAÜ SK 5 4 1 12 4 12 3 GMBÇS 5 4 1 12 5 11 4 VAKIFLAR SK 6 1 5 7 15 4 5 YEBVK 6 0 6 1 15 0

Yıldız Kızlar Puan Durumu

Sıra Takım O G M AS VS Puan 1 DAÜ SK 8 8 0 24 2 24 2 GMBÇS 8 7 1 22 6 20 3 YEBVK 8 5 3 18 9 16 4 YDÜ SK 8 3 5 9 16 9 5 VAKIFLAR SK 8 1 6 4 21 3 6 MGA 8 0 8 1 24 0

Haftanın Toplu Sonuçları