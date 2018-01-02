Filede 8. hafta

BRT Spor'un haberine göre, KKTC Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek. Büyük bayanlar da haftanın karşılaşması yarın akşam LAÜ ile GMBÇS arasında oynanacak. Ligin ilk devresinde Mağusa’da oynanan karşılaşmayı 3-1 GMBÇS kazanmıştı. Klasman liderliği açısından büyük önem taşıyan maçın hayli iddialı ve çetin geçmesi bekleniyor. Erkeklerde ise yarın akşam Mağusa derbisinde DAÜ ile GMBÇS karşı karşıya gelecek zirve açısından önemli olan bu karşılaşmanın sonucu merak ediliyor.
Yıldız kızlarda DAÜ 8. hafta sonunda yenilgisiz liderliğini devam ettirdi
Yıldız kızlarda 8. hafta müsabakaları sonucunda DAÜ yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. DAÜ elde ettiği 8 galibiyetle klasmanın bitimine 2 hafta kala adını final serisine yazdıran ilk takım oldu. Yıldız kızlarda müsabakalara bu hafta oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Yıldız erkeklerde final serisi oynayacak takımlar belli oldu. Final serisinde YEBVK ile DAÜ karşı karşıya gelecek.
Kaya yeni yılı kutladı
Kaya yayınladığı yeni yıl mesajında ise ”Yeni yılın tüm halkımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, 2018 yılının ülke sporu açısından başarılı ve güzelliklere imza atan bir yıl olmasını dilerim. Voleybol camiası ve bütün halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım” dedi.
Haftanın Programı
|2 Ocak 2018 Salı
|DAÜSK-YDÜSK
|18.30
|B.BAYAN
|LMPS
|2 Ocak 2018 Salı
|DAÜSK-GMBÇS
|20.00
|B.ERKEK
|LMPS
|3 Ocak 2018 Çrş
|LAÜSK-GMBÇS
|19.00
|B.BAYAN
|LAÜSS
|3 Ocak 2018 Çrş
|YEBVK-VAKIFLAR
|18.30
|B.BAYAN
|ESS
|3 Ocak 2018 Çrş
|YEBVK-VAKIFLAR
|20.00
|B.ERKEK
|ESS
|5 Ocak 2018 Cuma
|VAKIFLAR SK-GMBÇS
|18.30
|YILDIZ KIZ
|ASS
|5 Ocak 2018 Cuma
|YDÜ SK-MGA
|20.00
|YILDIZ KIZ
|ASS
|5 Ocak 2018 Cuma
|GMBÇS-DAÜSK
|18.30
|YILDIZ ERKEK
|ARENA
|6 Ocak 2018 Cts
|YEBVK-DAÜSK
|13.00
|YILDIZ KIZ
|ESS
Liglerde Puan Durumları
Büyük Bayanlar Puan Durumu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|VS
|Puan
|1
|GMBÇS
|7
|6
|1
|20
|4
|19
|2
|LAÜ SK
|7
|6
|1
|20
|4
|18
|3
|DAÜ SK
|7
|5
|2
|16
|8
|14
|4
|YDÜ SK
|7
|3
|4
|9
|14
|9
|5
|VAKIFLAR SK
|7
|1
|6
|4
|20
|2
|6
|YEBVK
|7
|0
|7
|3
|18
|1
Büyük Erkekler Puan Durumu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|VS
|Puan
|1
|YDÜ SK
|6
|5
|1
|15
|5
|15
|2
|DAÜ SK
|5
|4
|1
|12
|4
|12
|3
|GMBÇS
|5
|4
|1
|12
|5
|11
|4
|VAKIFLAR SK
|6
|1
|5
|7
|15
|4
|5
|YEBVK
|6
|0
|6
|1
|15
|0
Yıldız Kızlar Puan Durumu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|VS
|Puan
|1
|DAÜ SK
|8
|8
|0
|24
|2
|24
|2
|GMBÇS
|8
|7
|1
|22
|6
|20
|3
|YEBVK
|8
|5
|3
|18
|9
|16
|4
|YDÜ SK
|8
|3
|5
|9
|16
|9
|5
|VAKIFLAR SK
|8
|1
|6
|4
|21
|3
|6
|MGA
|8
|0
|8
|1
|24
|0
Haftanın Toplu Sonuçları
|YEBVK-YDÜSK
|B.BAYAN
|1-3
|YEBVK-YDÜSK
|B.ERKEK
|1-3
|VAKIFLAR-LAÜSK
|B.BAYAN
|0-3
|VAKIFLAR-GMBÇS
|B.ERKEK
|2-3
|GMBÇS-DAÜSK
|B.BAYAN
|2-3
|YEBVK-DAÜ SK
|YILDIZ ERKEK
|2-3
|GMBÇS-YEBVK
|YILDIZ KIZ
|3-1
|DAÜ SK-MGA
|YILDIZ KIZ
|3-1
|YDÜ SK-VAKIFLAR SK
|YILDIZ KIZ
|3-0