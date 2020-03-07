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Filenin Efeleri Karpaz Gate Marina

07 Mart 2020 Cumartesi 23:53
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Filenin Efeleri Karpaz Gate Marina

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Yıldız Erkekler Ligi'nde şampiyon Karpaz Gate Marina oldu.

Yıldız Erkekler Ligi final serisinde Mağusa Arena’da konuk olduğu rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 25-18, 25-11 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup eden Karpaz Gate Marina, kazanılmış iki maç esasına göre oynanan seride durumu 2-0’a getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Voleybol severlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma sonunda düzenlenen törende takımlara kupa ve madalyaları Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve Asbaşkan Hasan Zabitoğlu tarafından takdim edildi.

Yıldız Kızlar Ligi şampiyonluğuna ise geçtiğimiz cuma günü Doğu Akdeniz Üniversitesi ulaşmıştı.

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