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Galatasaray 16 maç sonra evinde puan kaybetti

Galatasaray ve Bursaspor sahadan birer puanla ayrıldı

20 Ekim 2018 Cumartesi 00:09
Galatasaray 16 maç sonra evinde puan kaybetti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son maça göre kadroda tek değişiklik yaptı. Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası Bursaspor müsabakasının kadrosunda yer almazken Fatih Terim, Bursaspor karşısında bu futbolcunun yerine Sofiane Feghouli'yi görevlendirdi.

Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş 11'i ile çıktı.

Bursaspor ise karşılaşmaya Okan, Umut Meraş, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Badji, Aytaç, Burak, Yusuf, Tunay, Sakho 11'i ile başladı.

Galatasaray evinde ağırladığı Bursaspor karşısında ilk yarıda 3 sakatlık şoku yaşadı. Serdar Aziz, Feghouli ve Fernando oyundan çıkarken bu oyuncuların yerlerine Maicon, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın ilk yarıda yaşadığı sakatlıklar ardından ayrıca 2014-2015 sezonunun başından bu yana Süper Lig'de ilk kez bir takım bir maçın ilk yarısında üç oyuncu değişikliği yapmış oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Bursaspor, Aytaç Kara'nın golüyle 62. dakikada 1-0 öne geçti. 77. dakikada Belhanda'nın ortasında Eren Derdiyok, kafa vuruşuyla skoru eşitledi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla 19 puanla maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, Bursaspor 9 puana yükseldi.

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