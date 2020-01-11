Galatasaray açıkladı! UEFA...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, ocak ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

İki sezon önce UEFA’nın Galatasaray’a kapılarını kapattığını belirten Kançal, "Bu mali tablolarla Galatasaray'ın Avrupa kupalarına gitmesi mümkün değildi. Başkanımız güvene dayalı birçok taahhüt verdi. UEFA bize kapılarını tekrar açtı. Verdiğimiz bütün taahhütleri yerine getirdik. Altı ayda bir ilerleme raporu sunmamız gerekirken biz üç ayda bir gönderiyoruz. Sezon sonların mali tablolarımızı UEFA'nın sitesine giriyoruz. En nihayetinde 25 Aralık'ta UEFA, Galatasaray'ın üst üste 2 sezon bu kriterlere uyduğunu açıkladı. Uymadığını açıkladığı takımlar da var. Demek ki adaleti doğru dağıtıyormuş" diye konuştu.