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Galatasaray Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Gruptan lider çıkma yolunda fırsatı kaçıran sarı-kırmızılılar, Avrupa'da bu sezon ilk kez kalesinde gol görürken puanını 8'e çıkarttı.

04 Kasım 2021 Perşembe 22:57
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Galatasaray Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü
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Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Maç fazlasıyla 8 puanla grupta liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray peş peşe ataklarla, Rus savunmasını yıprattı. Galatasaray beklenen golü 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından geldi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Sarı-kırmızılılar ikinci yarı birçok fırsatı değerlendiremezken 73. dakikada defansımızın adam paylaşımındaki hatasında Kamano skora dengeyi getirdi.

Karşılaşmada başka gol çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.

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