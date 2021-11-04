Galatasaray Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü

Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Maç fazlasıyla 8 puanla grupta liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek.
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray peş peşe ataklarla, Rus savunmasını yıprattı. Galatasaray beklenen golü 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından geldi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Sarı-kırmızılılar ikinci yarı birçok fırsatı değerlendiremezken 73. dakikada defansımızın adam paylaşımındaki hatasında Kamano skora dengeyi getirdi.
Karşılaşmada başka gol çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.