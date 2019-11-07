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Galatasaray Avrupa’da çöktü!

Galatasaray, Real Madrid'e yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybetti. Son yıllarda Avrupa'da istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de 11 maça çıktı. Bu sezon Avrupa'da gol sevinci de yaşayamayan Aslan, geride kalan 30 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Cimbom Avrupa kupalarında deplasmanda 19 maçtır da kazanamıyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 11:26
Galatasaray Avrupa’da çöktü!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'e 6-0 mağlup olarak Avrupa serüvenine Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansını kaybetti. Bu sezon grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 1 puanla son sırada bulunuyor.

GALİBİYET HASRETİ 11 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı. (8 mağlubiyet, 3 beraberlik).

30 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, son yıllarda Avrupa kupalarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılılar, son 30 karşılaşmada sadece 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan 19 kez sahadan mağlup ayrılırken, 9 kez de rakipleri ile berabere kaldı.

DEPLASMANDA 19 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da son olarak 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Turu’nda Almanya ekibi Schalke 04'ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 19 müsabakada 15 kez yenilirken, 4 kez beraberlik aldı.

BU SEZON AVRUPA’DA GOLÜ YOK

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tek gol atamayan takım Galatasaray. Cimbom 32 takım içerisinde geride kalan 4 haftada rakip fileleri havalandıramayan tek ekip oldu. Aslan bu sezon Avrupa'da gol atamazken, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçı öncesinde sadece 2 gol yemişti.

100. GALİBİYET GELEMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 283 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 283 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 424 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova'yı mağlup ederek Avrupa'daki 99. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, bu maçtan beri 100. galibiyetini arıyor.

FARKLI YENİLGİLER

Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa'daki farklı yenilgilerinden birini daha yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Turu'nda Alman ekibi Bayern Münih’e deplasmanda 6-0 kaybedip tarihinin en farklı mağlubiyetini almıştı.

2013-2014 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da Madrid, Galatasaray’ı Türk Telekom Stadyumu’nda 6-1 mağlup etmişti.

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Son Güncelleme: 07.11.2019 11:51
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