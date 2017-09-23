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Galatasaray, Bursaspor'a konuk oluyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

23 Eylül 2017 Cumartesi 14:36
Galatasaray, Bursaspor'a konuk oluyor

Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray, 6. haftada yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlardan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Galatasaray, topladığı 13 puanla Beşiktaş'ın önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Bursaspor ise hanesine 9 puan yazdırdı.

GÖZLER GOMIS'TE OLACAK

Süper Lig'de çıktıkları 5 karşılaşmada ağları havalandıran Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçında da gol serisini sürdürmeye çalışacak.

İlk 5 haftada attığı 7 golle sarı-kırmızı takımın lige en hızlı başlangıç yapan ikinci oyuncusu konumunda bulunan Gomis, Bursaspor maçında 2 gol atması durumunda Saffet Sancaklı'nın gol sayısını egale edecek.

Saffet Sancaklı, Galatasaray formasıyla 1994-1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 kez ağları havalandırmıştı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un, Kasımpaşa'yı geçen hafta 2-0 yendikleri maçın ilk 11'ini Bursaspor karşısında da sahaya sürmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda sahaya çıkması beklenen kadro, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Belhanda ve Gomis'ten oluşuyor.

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