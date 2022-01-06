Galatasaray'da 3 corona virüs vakası

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan 3 isim için ilgili tedavi sürecine başlandığı belirtildi.