Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan 3 isim için ilgili tedavi sürecine başlandığı belirtildi.
Galatasaray'da 3 corona virüs vakası
Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, futbolcu Taylan Antalyalı ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın corona virüs testleri pozitif çıktı.
06 Ocak 2022 Perşembe 16:50
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Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.