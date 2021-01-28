Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor

Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Onyekuru kadroda yer alırken, transferleri gerçekleşecek olan Sekidika ve Diagne ile birlikte toplam 9 oyuncu kafilede yer almadı.

28 Ocak 2021 Perşembe 14:42
196 Okunma
Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın kafilesi belli oldu. Konyaspor ile anlaşan Jesse Sekidika ve WBA'ya imza atmaya hazırlanan Mbaye Diagne yer almadı.

Yeni transferlerden Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan.

TOPLAMDA 9 İSİM KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da Diagne ve Sekidika'nın yanı sıra tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Radamel Falcao, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui maçta forma giyemeyecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
West Bromwich, Diagne'yi kiraladı
West Bromwich, Diagne'yi kiraladı
Mesut Özil Fenerbahçe'ye imza attı
Mesut Özil Fenerbahçe'ye imza attı
Buse Savaşkan’dan kariyerinin en iyi derecesi
Buse Savaşkan’dan kariyerinin en iyi derecesi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim