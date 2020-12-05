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Galatasaray-Hatayspor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Türkiye'de Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona ererken, sarı-kırmızılılar lider Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada kritik bir 3 puanı hanesine yazdırarak zirveye ortak oldu. .

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:59
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Galatasaray-Hatayspor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Türkiye'de Süper Lig'de son 5 maçtır mağlup olmayan Galatasaray, sahasında bu sezonun yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaştı. İki takım ligde ilk kez birbirine rakip olduğu mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip Galatasaray oldu. Mücadele 3-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile tamamlanırken mücadelenin golleri Diagne, Pablo (k.k) ve genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray lider Alanyaspor'un puansız kapattığı haftada hata yapmayarak puanını 23'e yükseltti ve zirvenin yeni ortağı oldu. Hatayspor ise 12 puanda kaldı.

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