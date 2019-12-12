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Galatasaray'ın başı dertte! UEFA'dan ceza gelebilir

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da yaşanan bir olay endişe yarattı.

12 Aralık 2019 Perşembe 10:20
Galatasaray'ın başı dertte! UEFA'dan ceza gelebilir

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçında PSG'ye deplasmanda 5-0 mağlup oldu. (Skorer)

PSG maçı öncesi Galatasaray kulübü, uyarıda bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların korktuğu başına geldi.

Paris Saint-Germain mücadelesi için stada gelen sarı-kırmızılılar bu uyarılara kulak asmadı.

UEFA daha önce uyarmıştı

Sarı-kırmızılı kulübe daha önce bu konuda UEFA tarafından ceza verilmiş ve tekrarlanması durumunda ağır sonuçları olabileceği belirtilmişti.

Gerek maç öncesinde gerekse karşılaşma oynanırken tribünlerde meşale yakan G.Saray tribünleri, UEFA'nın bu konudaki katı tutumunu es geçti.

Bu nedenle G.Saray'ın başının belaya girebileceği dile getirildi.

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