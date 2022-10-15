Galatasaray'ın yıldızı çok keyfi yok!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor deplasmanına giden Galatasaray, 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Galatasaray, ligde son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray, maça Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mertens, Mata, Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Maçın ilk tehlikesi Galatasaray'dan geldi. Henüz 27. saniyede Icardi'nin dönerek vuruşunda kaleci Bilal son anda topu kornere gönderdi.

Maça hızlı başlamasına karşın Galatasaray'ın etkisi kısa sürdü. Ev sahibi Kayserispor, ilk yarıda savunma güvenliğini ön planda tutarken; topu ayağında tuttu ve kontrollü bir oyunla gol aradı. İstediği gole ise 22. dakikada ulaştı. Gavranovic, Mensah'ın pasını şık bir vuruşla ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçtirdi.

34. dakikada bu kez Onur Bulut sahneye çıktı. Galatasaraylı oyuncuların geri dönüşte sıkıntı yaşamasıyla da rakip ceza sahası yakınında Kayserisporlu oyuncular çoğaldı. Ceza sahası dışında demarke durumda kalan Onur Bulut, önündeki Nelsson'a rağmen çok sert vurdu. Kaleci Muslera'nın bakışları arasında top ağlara gitti ve Galatasaray 2-0 öne geçti.

Galatasaray ikinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Dries Mertens, Yunus Akgün ve Fredrik Midtsjö'nün yerine Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Milot Rashica oyuna girdi. Juan Mata ise 75. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

Kayserispor, ikinci yarıda da oyun ve pozisyon üstünlüğüyle başladı. Ev sahibi, net fırsatlardan yararlanamazken; 56. dakikada Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a çarpıp ağlarla buluşan top, VAR incelemesinin ardından gol olarak geçerli sayılmadı.

86. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Barış Alper Yılmaz farkı bire indirse de başka gol olmadı ve Kayserispor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kayserispor bu galibiyetle puanını 16 yaptı. Altı maç sonra yenilen Galatasaray ile 17 puanda kaldı.