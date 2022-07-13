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Galatasaray Kaan Ayhan'ı bırakmıyor

Galatasaray, yerli hakkını savunma bölgesinden yana kullanacak. Bu mevki için Kaan Ayhan’da ısrarcı olan sarı-kırmızılılar, Sassuolo ile tekrar masaya oturup bonservis pazarlığı yapacak.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:02
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Galatasaray Kaan Ayhan'ı bırakmıyor
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Kaan Ayhan’ın menajeri ile yakın temas içinde olan sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferini sonlandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

İlk 11’de Abdülkerim’in yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ü oynatmayı düşünen sarı kırmızılılar, kaliteli bir yerli savunma takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray yeniden masada

Sarı kırmızılılar geçtiğimiz günlerde görüşüp anlaşmaya varamadıkları İtalyan kulübünün yöneticileriyle bu hafta içinde yeniden masaya oturacak.

Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, 8+3 kuralına göre yerli hakkını savunma bölgesinde kullanacak. Bu noktada akıllardaki ilk isim Kaan Ayhan oldu.

Marcao rahatlattı

Marcao’nun Sevilla’ya satışından elde edilen 15 milyon euro sayesinde pazarlık masasına daha rahat oturacak olan Galatasaray yönetimi, 5 milyon euro isteyen Sassuolo’yu ‘tamamını peşin ödeme’ formülü ile 3-4 milyon euro civarında bir rakama ikna etmeyi hedefliyor.

İtalyan kulübü ile kesin anlaşma sağlandığı takdirde hemen futbolcuyla görüşmelere başlanarak transfer bitirilecek.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKaan Ayhan
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