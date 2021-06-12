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Galatasaray kulübünün borcu açıklandı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, kulübün borcunun 31 Aralık 2020 itibarıyla 2 milyar 162 milyon TL olduğunu açıkladı...

12 Haziran 2021 Cumartesi 23:41
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Galatasaray kulübünün borcu açıklandı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, divan kurulu toplantısında kulübün borcu hakkında açıklama yaptı.

İşte Kaan Kançal'ın sözleri;

Galatasaray'ımızın 31 Aralık 2020 itibarıyla borcu, sizin değiminizle borç-alacak farkı,2 milyar 162 milyon TL. Bizim faaliyet kitapçığımızda toplam yükümlülükler 2 milyar 700 milyon TL olarak görünüyor. Bu toplam borç anlamına gelmiyor.

TELEFONLARIMIZ DURMUYOR

Toplam yükümlülüklerin içinde bizim vadesi gelmemiş, tahsil edeceğimiz alacaklarımız da var. Şöyle bir hataya düşülüyor. Faaliyet kitabı açılıyor ve konsolide rakamda 2 milyar küsür TL borç görünüyor. Sonra bir de Sportif AŞ'nin mali tablosunda 2 milyar küsür görülüyor. Halbuki konsolidenin içinde sportif de var. Bu iki rakam toplanıp Galatasaray'ın borcu 4 milyar küsür borcu olduğu sonucuna varılıyor. Ondan sonra bizim telefonlarımızı durmuyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKaan Kançal
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