Galatasaray penaltılarla çeyrek finale yükseldi

Süper Lig'deki Gençlerbirliği galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 90 dakikası 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. Yeni Malatyaspor'a 8-7'lik üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükselen taraf oldu.