Süper Lig'deki Gençlerbirliği galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 90 dakikası 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. Yeni Malatyaspor'a 8-7'lik üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Galatasaray penaltılarla çeyrek finale yükseldi
Süper Lig'deki Gençlerbirliği galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 90 dakikası 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. Yeni Malatyaspor'a 8-7'lik üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Süper Lig'deki Gençlerbirliği galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 90 dakikası 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. Yeni Malatyaspor'a 8-7'lik üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükselen taraf oldu.