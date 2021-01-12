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Galatasaray penaltılarla çeyrek finale yükseldi

Süper Lig'deki Gençlerbirliği galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 90 dakikası 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. Yeni Malatyaspor'a 8-7'lik üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

12 Ocak 2021 Salı 22:41
267 Okunma
Galatasaray penaltılarla çeyrek finale yükseldi

Süper Lig'deki Gençlerbirliği galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 90 dakikası 0-0, uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. Yeni Malatyaspor'a 8-7'lik üstünlük kuran Galatasaray, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
 

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