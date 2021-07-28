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Galatasaray, PSV Eindhoven’a 2-1 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven’a 2-1 mağlup oldu ve elendi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 23:42
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Galatasaray, PSV Eindhoven’a 2-1 mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, PSV Eindhoven’ı ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki mücadeleyi Massimiliano Irrati yönetti. Mücadele, 2-1’lik PSV Eindhoven üstünlüğüyle noktalandı. Hollanda ekibi, 37. dakikada Madueke’nin golüyle skorda üstünlüğü yakaladı. Dakikalar 59’u gösterirken sahneye çıkan Marco Van Ginkel, durumu 2-0’a getirdi.

Müsabakanın 84. dakikasında Mbaye Diagne, Galatasaray'ın tek golünü kaydetti ve skoru belirledi: 2-1.

PSV Eindhoven’da Boscagli, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk ayağı 5-1 kazanan PSV Eindhoven, bu sonuçla adını 3. Eleme Turu’na yazdırdı.

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