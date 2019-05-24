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Galatasaray’da 2020’nin Hagi’si Feghouli!

Galatasaray'a 22. şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelen tecrübeli futbolcunun satılma ihtimali ortadan kalktı. Kurt hoca, Sofiane Feghouli’yi anahtar isim haline getirecek.

24 Mayıs 2019 Cuma 10:04
Galatasaray’da 2020’nin Hagi’si Feghouli!
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Galatasaray, 8 puan geriden gelip şampiyon olurken aslan payı Sofiane Feghouli'deydi. Sezonun ilk yarısında bocalayan, ikinci devrede ise teknik patron Fatih Terim'in dokunuşuyla kendini bulan ‘Soso' lakaplı oyuncu özellikle kritik anlarda sahneye çıkarak takımını pek çok kez ipten aldı. Ilk yarıyı 1 golle tamamlayıp kader periyodunda 8 gol-6 asist üreten 29 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda da takımın saha içi lideri olacak.

DEVLER LİGİ'NDE BAŞARI

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Fatih Terim, sözleşmesinde ‘4.5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Feghouli'nin takımda kalması gerektiğini yönetime bildirdi. Terim, ‘Soso'yu ‘yeni Hagi' olarak belirledi. Kurt hoca, 1996-2000 arasında Hagi'nin üstlendiği liderlik görevini yeni sezonda Cezayirli'ye verecek. Şampiyonlar Ligi'nde uzun vadeli planlamayla büyük başarılar isteyen Terim, Feghouli'ye de bu projenin as ismi olacağını iletti. Başarılı oyuncu da bundan dolayı memnuniyetini bildirdi.

YANINA GENÇLER GELECEK

4 yıllık planlama dahilinde en az bir Avrupa kupası daha isteyen Fatih Terim, Feghouli’nin tecrübesini genç isimlerle harmanlayacak. ‘Scout’ ekibiyle çalışan Terim;; Onyekuru ve Marcao gibi gençleri takıma monte edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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