Galatasaray’da 2020’nin Hagi’si Feghouli!

Galatasaray, 8 puan geriden gelip şampiyon olurken aslan payı Sofiane Feghouli'deydi. Sezonun ilk yarısında bocalayan, ikinci devrede ise teknik patron Fatih Terim'in dokunuşuyla kendini bulan ‘Soso' lakaplı oyuncu özellikle kritik anlarda sahneye çıkarak takımını pek çok kez ipten aldı. Ilk yarıyı 1 golle tamamlayıp kader periyodunda 8 gol-6 asist üreten 29 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda da takımın saha içi lideri olacak.
DEVLER LİGİ'NDE BAŞARI
YANINA GENÇLER GELECEK
4 yıllık planlama dahilinde en az bir Avrupa kupası daha isteyen Fatih Terim, Feghouli’nin tecrübesini genç isimlerle harmanlayacak. ‘Scout’ ekibiyle çalışan Terim;; Onyekuru ve Marcao gibi gençleri takıma monte edecek.