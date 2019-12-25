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Galatasaray’da büyük revizyon! Üç yıldız gidiyor

Galatasaray, üç yıldızını devre arasında elden çıkarmak için uğraşıyor. Bu isimlerden elde edilecek bonservis gelirinin yanı sıra maaş bütçesinde yaklaşık 17 milyon Euro’luk bir rahatlama sağlanacak.

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:40
Galatasaray’da büyük revizyon! Üç yıldız gidiyor

Liderden 10 puan fark yiyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken mevcut kadrodaki bazı oyuncularla da makul şartlarda yolların ayrılması planlanıyor.

Sarı- kırmızılı teknik heyet ve yönetim, fikirbirliğiyle, öncelikli olarak üç yıldızla devam edilmemesi yönünde karar aldı. Bu isimler Sofianne Feghouli, Younes Belhanda ve Mariano'dan başkası değil…

Söz konusu futbolcuların Galatasaray'daki misyonlarını tamamladığına inanılıyor.

HEDEF MAKSİMUM KAZANÇ

Bu oyunculara alıcı aranmasının bir diğer nedeni de ekonomik… Feghouli 2022'ye, Belhanda ise 2021'e kadar kontratlı… Bu iki oyuncunun kalan sözleşmelerindeki hak edişleri ve sezon sonu boşa çıkacak Mariano'nun ikinci yarıda alması gereken garanti ücret toplamı 15.7 milyon Euro…

‘Bonus'larla birlikte Galatasaray bütçesine yükleri ise 17 milyon Euro'ya çıkıyor. Yönetim de halen verimliyken bu üç oyuncudan maksimum kazancı sağlamak istiyor.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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