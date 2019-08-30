Galatasaray’ın forveti Mbaye Diagne için sürpriz teklif!

Galatasaray’a Belçika’dan müjde gibi haber geldi. Sarı kırmızılı ekibin takımdan göndermek istediği Mbaye Diagne için Anderlecht’in talip olduğu öne sürüldü.

Belçika basınında yer alan haberde; Senegalli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Anderlecht’in yöneticileri, sarı kırmızılı kulübe teklif yolladı.

Yaşanan sakatlıkların ardından Samir Nasri’yi forvette oynatmak zorunda kalan Anderlecht’in, Diagne’nin maaşının 2 milyon Euro tutarını ödemeyi önerdiği ifade edildi.

Galatasaray, Diagne’yi geçtiğimiz sezon 13 milyon Euro vererek Kasımpaşa’dan kadrosuna katmıştı.

27 yaşındaki forvet bu sezon oynadığı 2 maçta ağları sarsamazken geçen sezon 29 maçta 30 golle ‘Gol kralı’ unvanını elde etmişti.

Senegalli forvet Ocak 2015’te Juventus’tan Belçika ekibi Westerlo’ya kiralık olarak gitmişti.