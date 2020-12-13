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Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i deplasmanda devirdi

Gaziantep FK, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

13 Aralık 2020 Pazar 20:17
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Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i deplasmanda devirdi

Türkiye Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşılaştı.

İstanbul'daki maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 44'te Kevin Mirallas ve 74'te Muhammet Demir kaydetti.

Medipol Başakşehir'in golünü 56'da Enzo Crivelli attı.

Gaziantep FK bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti.

Ligde 4 maçtır kazanamayan; bu süreçte 2 yenilgi, 2 beraberlik alan Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK: 1-2

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Dk. 46 Uğur Uçar), Mehmet Topal, Ponck (Dk. 85 Cemali Sertel), Deniz Türüç, Azubuike (Dk. 78 Mete Kaan Demir), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 55 Giuliano), Chadli (Dk. 78 Kerim Frei), Demba Ba, Crivelli

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık (Dk. 35 Kubilay Aktaş), Djilobodji, Tosça, Güray Vural, Maxim (Dk. 83 Jefferson), Mirallas (Dk. 68 Kozulj), Vetrih, Kenan Özer (Dk. 68 Dicko), Muhammet Demir (Dk. 83 Furkan Soyalp)

Goller: Dk. 44 Mirallas, Dk. 74 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 56 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 10 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 65 Deniz Türüç, 90+2 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)

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