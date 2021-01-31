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Gedson Fernandes ve Yedlin Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüp, ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin ile Portekizli orta saha Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.

31 Ocak 2021 Pazar 20:26
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Gedson Fernandes ve Yedlin Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

DEANDRE YEDLIN KİMDİR?

Futbol kariyerine ülkesi ABD'de başlayan 27 yaşındaki Yedlin, 2014'te transfer olduğu İngiltere'de Tottenham, Sunderland ve Newcastle United'da forma giydi. Premier Lig'de 109, Championship'te ise 27 maça çıkan Yedlin, ABD Milli Takımı'nda ise 62 kez forma giydi.

GEDSON FERNANDES DE AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, Portekizli Gedson Fernandes'in kiralanması için futbolcu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

Benfica altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz Ligi'nde 29 maça çıkan Fernandes, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi. Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan genç futbolcu, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı.

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