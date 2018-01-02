Gençlik Gücü, Cihangir’in ünvanını bitirdi

Havadis Spor'dan Okan Karademir'in haberine göre, 2017-2018 Futbol Sezonu U21 Süper Ligi’nde 15 haftadan oluşan ilk devre tamamlanırken ligde yenilgisiz takım kalmadı.

Geçmiş haftalarda oynanmayan iki karşılaşma ileriki bir tarihte oynanacak.

15. haftada oynanan 8 karşılaşmada toplam 33 gol kaydedildi.

5 takımın kendi sahasında galip geldiği haftada 3 takım da deplasmanda kazandı.

İlk devrenin son haftasına namağlup zirvede giren Cihangir konuk ettiği Gençlik Gücü’ne 1-0 kaybederek ligdeki ilk yenilgisini yaşamış oldu.

Cihangir ilk devreyi 40 puanla lider kapatırken ligde yenilgisiz takım da kalmadı.

Rakibinin yenilmezlik unvanını bitiren Gençlik Gücü ise 30 puanla devreyi üçüncü sırada noktaladı.

Yeni Boğaziçi deplasmanında farklı galip gelen Baf Ülkü Yurdu da 31 puanla ikinci sıranın sahibi oldu.

15. haftayı galibiyetle kapatan Küçük Kaymaklı ile mağlup olan Türk Ocağı da birer maçı eksik olarak 27’şer puanla dört ve beşinci sırada yer aldı.