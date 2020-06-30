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Gigi Datome'den veda mesajı

Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılan İtalyan oyuncu Gigi Datome, "Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim. Çünkü Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu" ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2020 Salı 14:57
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Gigi Datome'den veda mesajı

Sarı-lacivertlilerle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki Gigi Datome, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. İtalyan oyuncu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe oyuncusu olarak yaptığım ilk paylaşımı tekrar okudum, 5 yıl önceydi. Mümkün olan en üst seviye ve hedefler için oynamak, takımımın alacağı sonuçlara en iyi şekilde katkı vermek istiyordum. Geride kalan 5 yıl hepsini kapsadı. Hem de en yoğun ve tatminkar şekilde... Yalnızca 9 kupa, peş peşe 4 Final Four ve elbette 2017 yılındaki Avrupa Ligi şampiyonluğu açısından değil. Sadece aldığımız keyif ve beni her zaman çocukları ve gurur kaynakları gibi hissettiren sevgili taraftarlarımıza yaşattıklarımız açısından da değil. Ama asıl olarak, buraya ilk geldiğim andan itibaren hissettiğim aidiyet duygusu olarak... Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim. Çünkü Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu.

Sizlere gerçekten kalbimin en derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmem gereken çok insan var ve ben listeleri sevmiyorum. Kişisel olarak teşekkür etmem gerekenlere ulaştım. Burada da bana öz güven ve sorumluluk veren, destek olan, güvenen, daha iyi bir insan ve oyuncu olmama yardımcı olan ve nasıl kazanacağımı öğreten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu grup, tüm Fenerbahçe Ailesi'ni, Fenerbahçe'de oynarken çalıştığım 2 başkanımdan beni alkışlayan son taraftara kadar herkesi kapsıyor. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu 5 senede, Fenerbahçe forması için her şeyimi verdiğimi hissettim, ama karşılığında sizlerden çok daha fazlasını aldım. Her zaman sizin olan Gigi."

Anahtar Kelimeler:
Gigi Datome
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