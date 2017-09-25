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Gomis ve Tolga, Messi-Suarez ikilisini solladı!

Listenin başında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco'dan Falcao ve Glik yer aldı

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:03
Gomis ve Tolga, Messi-Suarez ikilisini solladı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis ve bu sezon attığı gollerle takımına çok önemli katkı sağlayan Tolga Ciğerci, toplamda 12 golle Avrupa’nın en golcü ikilileri listesinde 2. sırada yer aldı. Barcelona’nın yıldızları Lionel Messi ve Luis Suarez ise 11 golle Gomis-Tolga ikilisinin ardında yer aldı.

Listenin başında Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Monaco’nun forvet-stoper ikilisi Falcao ve Glik yer aldı. Fransız ekibinin golcü futbolcuları, toplamda 13 gole imza attı.

Gomis 7, Tolga ise attığı 5 golle toplam 12 gole ulaşarak Juventus’tan Dybala-Higuain ve Dortmund’dan Philipp-Aubameyang ikilisiyle aynı gol sayısına ulaştı.

Gomis-Tolga, devleri geçti!

Barcelona’dan Messi-Suarez ikilisi; PSG’den Neymar-Cavani, Manchester City’nin golcü ikilisi Sterling ve Agüero toplamda 11 gol atarak, Gomis-Tolga ikilisinin gerisinde kaldı.

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