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Gruplarda sona doğru

Türk Bankası tarafından düzenlenen “13. Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda geçtiğimiz Cuma akşamı oynanan iki maç sonrasında ikinci hafta tamamlandı...

24 Eylül 2017 Pazar 10:14
Gruplarda sona doğru

Grubu'nda ise Capital Bank, Near East Bank'ı 9-1'lik skorla mağlup etti.
“13. Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ikinci hafta maçları geçtiğimiz Cuma akşamı Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanan iki mücadele ile tamamlandı.

Limasol adım adım çeyrek finale: 12-2
B Grubu mücadelesinde yoluna kayıpsız devam eden Limasol Türk Kooperatif Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası'nı (TEB) 12-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Limasol Türk Kooperatif Bankası puanını 9'a yükseltti ve gruptan çıkma şansını oldukça yükseltti. TEB ise puansız olarak haftayı son sırada tamamladı.

Capital zorlanmadı: 9-1
C Grubu'nda ise aldığı farklı skorlarla dikkat çeken Capital Bank, Near East Bank karşısında sahadan 9-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle yoluna 9 puanla kayıpsız devam eden Capital Bank, gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştı. Near East Bank ise 3 puanda kalarak, iddiasını sürdürdü.

Zirveler şekilleniyor
İkinci hafta maçları sonunda A Grubu'nda Asbank, B Grubu'nda Limasol Türk Kooperatif Bankası, C Grubu'nda ise Capital Bank 9'ar puanla zirvede yer aldı. Turnuvada son hafta mücadeleleri 25 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve yeni haftanın sonunda çeyrek finale yükselen takımlar belirlenecek.

Turnuvada 25 Eylül Pazartesi akşamı tek maç oynanacak
13. Aykut Zeki Müderrisoğlu Bankalararası Halı Saha Futbol Turnuvası'na 25 Eylül Pazartesi günü oynanacak tek maçla devam edilecek. Saat 19.00'da B Grubu'nda Novabank-Kooperatif Merkez Bankası karşı karşıya gelecek.

A Grubu Puan Durumu:


Takımlar            O    G    B    M    A    Y    Av.    Puan

1.Asbank            3    3    0    0    17    4    11    9

2.Creditwest Bank        3    2    0    1    18    8    10    6

3.K.Vakıflar Bankası        3    2    0    1    12    12    0    6

4.T.Garanti Bankası        3    1    0    2    5    9    -4    3

5.Faisal İslam Bankası        3    1    0    2    16    28    -12    3

6.Albank            3    0    0    3    6    13    -7    0

B Grubu Puan Durumu:

Takımlar            O    G    B    M    A    Y    Av.    Puan

1.Limasol T.Koop.Bankası    3    3    0    0    19    4    15    9

2.Kooperatif Merkez Bankası    1    1    0    0    3    1    2    3

3.Nova Bank            2    1    0    1    6    5    1    3

4.T.C. Ziraat Bankası        2    0    0    2    1    7    -6    0

5.TEB                2    0    0    2    4    16    -12    0

C Grubu Puan Durumu:

Takımlar            O    G    B    M    A    Y    Av.    Puan

1-Capital Bank            3    3    0    0    23    4    19    9

2-Kıbrıs İktisat Bankası    2    1    1    0    10    8    2    4

3-Near East Bank        3    1    0    2    11    16    -5    3

4-Türk Bankası        3    1    0    2    6    11    -5    3

5-Türkiye İş Bankası        3    0    1    2    9    20    -11    1


 

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