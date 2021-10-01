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Haftada kaç gün spor yapılmalı?

Spor yapmanın önemli olduğu bilinen bir gerçek. Peki ne sıklıkta spor yapılması gerekiyor? Spor yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar neler? Sizler için derledik...

01 Ekim 2021 Cuma 08:42
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Haftada kaç gün spor yapılmalı?
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SIK YAPILAN HATALAR

  • Yapacağınız sporun seviyesine ve türüne göre haftada kaç gün spor yapmanız, işteki fiziksel aktivite düzeyiniz, yaşınız gibi parametlere göre kişiden kişiye değişiklik gösterir.
  • Bir gün spor yapmadığınızda spor yapmayı bırakmak veya yeterince dinlenmeden ertesi gün tekrar spor yapmaya çalışmak gibi yanlışlar sık yapılan hatalar da bu sürece dahil oluyor.
  • Spora başlamak bir yana sporun hangi sıklıkla yapılması gerektiği de çokça karışıklık yaratabilen bir durum.
  • Sağlıklı bir bedene giden yolda elbette sporu da hayatınıza dahil etmelisiniz.
  • Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın
  • Tabii ki günlük hayat temposuna sporu sıkıştırmak başta kolay olmayabilir.
  • Bunun için önce haftada 1 gün ile başlayan 30 dakikalık yürüyüşler ekleyebilir, ve daha sonrasında bu süreyi uzatıp yürüyüşlerinizi rutinlerinizi sıklaştırabilirsiniz.

  • DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ÖNERİYOR

  • Nasıl spor yapacağınız konusunda kendizi sıkmadan, strese sokmadan ve keyif alarak yapmaya özen göstermeniz spor yapma sürekliliğinize destek olacaktır.
  • Dünya Sağlık Örgütü raporu göre yetişkin bir insanın haftada 150-300 dakika orta yoğunluklu bir aerobik fiziksel aktivite (yürüyüş, koşu, yüzme, kick boks, bisiklet, ip atlama vb.) yapılmasını tavsiye ediyor. Bu da günde yaklaşık 20 ila 40 dakika arasına denk geliyor.
  • Veya haftada 2 ya da daha fazla gün tüm büyük kas gruplarını içeren (Bacak, Sırt, Göğüs, Omuz) orta veya daha yüksek şiddette anaerobik egzersizler yapılmasını öneriyor.
  • Bilimsel araştırmalar yayınlayan Frontiers in Psychiatry raporuna göre düzenli egzersiz yapmanın depresyon ve anksiyeteyi hafiflettiği ve beyin sağlığına iyi geldiği de biliniyor.
  • Egzersiz yapmanın kan ve oksijenin beynimize taşınmasını kolaylaştırır, böylece yaş ilerledikçe de keskin bir zihne sahip olmamızı sağlar.
  • Size daha iyi bir uyku düzeni sağlar, bu da daha sağlıklı bir bedene ulaşmak için önemli bir adımdır.
  • Zamanla kilo vermenize veya kilonuzu korumanıza yardımcı olur, kemikleriniz ve kaslarınızı güçlendirir.
  • Güçlenen bedenizinle birlikte yaşam kaliteniz de artar ve özgüveninizin artmasına da yardımcı olur.
  • Spor sırasında yanınıza su ve havlu almayı unutmayın.
  • Ayrıca spor yaparken sevdiğiniz şarkıları dinlemek de beyin sağlığınıza ve spor motivasyonunuza iyi gelecektir.
  • Genel olarak sadece spor yapmanın yanı sıra sağlıklı bir yaşam tarzını belirlemeyi, sağlıklı gıdalar tüketmeye ve iyi dinlenmeye özen gösterin.
  • Sporu haftalık rutininize dahil ederek tutarlı ve kademeli olarak ilerlemeniz size sağlıklı bir hayata ve bedene gidecek yolu açan önemli kriterlerdir.
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