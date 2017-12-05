Haftanın karlısı Maraş

Havadis Spor'dan Okan Karademir'in haberine göre, K-Pet 1. Lig’de 11. hafta tamamlanırken haftanın en karlı takımı Maraş oldu.

Ligin 10. haftasında oynanan 8 karşılaşmada toplam 30 gol kaydedildi. 1 maçın beraberlikle sonuçlandığı haftada 3 takım evinde 4 takım da deplasmanda galip geldi.

Lider Gönyeli konuk ettiği Görneç karşısında uzatmalarda bulduğu golle beraberliği zor kurtardı ve 2 puan kaybetti.

Zirvenin takipçisi Hamitköy ise deplasmanda Mormenekşe’ye 3-1 mağlup olarak hem lider ile arasındaki puan farkını azaltma şansını kaybetti hem de takipçileriyle arasındaki farkının azalmasını önleyemedi.

Zirveki iki takımın puan kaybettiği haftada deplasmanda Lapta’yı 3-2 ile geçen Maraş haftanın en karlısı oldu. Maraş ikinci Hamitköy ile arasındaki puan farkını 1’e lider Gönyeli ile de 5’e düşürdü.