Hakemler saygı bekliyor

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği(KTFHGD) başkanı Niyazi Nizam, bu akşam başlayacak yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

Niyazi Nizam’ın açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol hakemliği, geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlamasının yanında, ülkemizde gerçekleştirilen CONIFA turnuvasında sergilediği disiplin ve üstün performansla takdir toplamıştır.

Hakemlerimiz, yeni sezona da gerek fiziksel, gerek bilgi, gerekse motivasyon anlamında hazırlıklarını tamamlamıştır. KTFF-MHK Hakem Semineri’ni hocamız Özcan Özcanhan’a ithaf edilmesi de ayrı bir gururun yaşanmasını sağlamıştır.

En temel insan hakkı olan sporu, ambargolar altında gerçekleştiren hakemlerimize CONIFA turnuvası ciddi anlamda motivasyon kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak ümidimiz, ambargoların kalkması ve Kıbrıs Türk Futbol hakemliğinin sınırlarımız dışında futbol müsabakası yönetmesidir.

Bununla birlikte, 2017-2018 Futbol Sezonu futbolun tüm birimlerine hayırlı olmasını diler, saygının ve etiğin ön planda tutulmasını temenni ederiz.”

KTSYD fair-play çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği de bugün başlayacak yeni sezon öncesinde tüm spor çevrelerini fair-play’e davet etti.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim Kurulu yayınladığı basın bildirisinde sezon öncesi oynanan KTSYD Kupası da dahil olmak üzere birçok hazırlık karşılaşmasında yaşanan olaylara dikkat çekerek bugün başlayacak yeni sezonda tüm tarafların sağduyulu ve fair-play çerçevesi içinde hareket etmesini diledi.

Bildiride ayrıca ülkemizde son yıllarda artmaya başlayan seyircinin bu olaylarla sahalara gelmekten vazgeçeceği tehlikesi de hatırlatılarak “Dernek olarak futbol sahalarında yaşanan şiddet ve olayların her zaman olduğu gibi bu yıl da karşısında duracağız. Bu konuda olayların önüne geçilmesi konusunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun alacağı her türlü kararın da destekçisi olacağız” denildi.