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Hatay'da kazanan çıkmadı (Hatayspor 2-2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında lider Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına çıktı. Son 5 lig maçını kazanan Kartal'ın serisi Hatay'da son buldu. Oldukça çekişmeli geçen maç 2-2 sona erdi. Maçta Hatayspor'un golleri Boupendza'dan gelirken Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar ve Larin kaydetti.

10 Ocak 2021 Pazar 19:55
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Hatay'da kazanan çıkmadı (Hatayspor 2-2 Beşiktaş | MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında lider Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına çıktı.

Son 5 lig maçını kazanan Kartal'ın serisi Hatay'da son buldu. Oldukça çekişmeli geçen maç 2-2 sona erdi. Maçta Hatayspor'un golleri Boupendza'dan gelirken Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar ve Larin kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş'ın liderliği 18. haftada da devam etmiş oldu. Fenerbahçe'nin yarın Erzurumspor karşısında galip gelmesi halinde iki takım zirveyi paylaşacak.

Beşiktaş bu beraberlikle puanını 35'e yükseltirken ev sahibi Hatayspor da puanını 28'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın uzun topunda, Abubakar ceza sahası dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

7. dakikada Akintola'nın sağdan yerden ortasında topu alan Boupendza ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

15. dakikada Atiba'nın topuk pasında topla birlikte ceza sahasına giren Larin'in plase vuruşu az farkla auta gitti.

20. dakikada Selim'in pasında altı pas önünde topla buluşan Akintola topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.

24. dakikada Mesut'un soldan ortasına topu önüne iyi alıp, rakibini geçen Boupendza meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1

41. dakikada sağdan Ghezzal'ın kullanıldığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Larin kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-2

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