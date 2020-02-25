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Hedef şampiyonluk

Basketbol Kadınlar Ligi’nde 5'te 5 yapan UKÜ'nün başarılı antrenörü Ayşe Günerman Özılgaz değerlendirmelerde bulundu

25 Şubat 2020 Salı 20:45
Hedef şampiyonluk
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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde oynadığı beş maçı da kazanarak lig mücadelesine kayıpsız devam eden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) antrenör Ayşe Günerman Özılgaz yaptığı değerlendirmede hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu, eksiklerini daha da iyileştirerek şampiyonluğa uzanmak istediklerini belirtti.

ÖZILGAZ: “GÜNDEN GÜNE UYUMUMUZ ARTIYOR”

“UKÜ Spor Kulübü olarak KKTC Basketbol Federasyonu Kadınlar Ligi’nde lider olarak mücadele etmenin gururunu yaşıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Ayşe Günerman Özılgaz, “Şu ana kadar ligde 5 maç yapmış bulunmaktayız. Oynadığımız bu beş maçın değerlendirmesini yapacak olursak sporcularımızın günden güne birbirleri ile olan uyumlarının arttığını görüyorum ve bu bizi daha hızlı bir takım haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

“EKSİKLERİMİZİ İYİLEŞTİREREK ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ”

Hedeflerinin güncel basketbol oynamak olduğunun altını çizen Özılgaz, “Şu an için oynadığımız basketboldan memnunum. Hedefimiz lig şampiyonluğu. Planlı, programlı bir şekilde eksiklerimizi daha iyileştirerek lig şampiyonluğuna uzanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

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