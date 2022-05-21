Hekimoğlu'ndan müthiş açılış!

Akşam saat 18.20 de yapılan 100mt. Finalinde 10.47 koşarak, Sezonun "En Iyi " derecesine imzasını attı. Bu dereceden dolayı performansını daha da geliştirmek istediğini ifâde eden Hekimoğlu, Sezon başında bunu Başardığı için mutlu olduğunu ifade etti. Önümüzde ki hafta sonu Bursa'da yapılacak olan Balkan Seçme Yarışları icin de güzel bir ivme yakaladığını dile getirdi. Başarılı Sprinter, ulaşmış olduğu 1.'likten ötürü; Destekleyen tüm Sponsorlarına, Destek, moral ve motivasyon veren, Arayıp soran, tüm Dost ve Arkadaşlarına, Her zaman yanında olan değerli Spor Basınına teşekkürlerini iletti. Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu 4- 5 Haziran Erzurum da yapılacak olan "ULUSLARARASI BAYRAK YARIŞI" için de MILLI TAKIMDAN DAVET aldı. Hekimoğlu Milli Takıma katılmak üzere Haziran başında Erzurum'a hareket edecek. Hekimoğlu, yarın öğleden sonra Adaya dönecek. Önümüzde ki Hafta sonu Bursa da düzenlenecek Balkan Yarışı Seçmeleri için hazırlıklarına devam edecek.