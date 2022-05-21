Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!

Hekimoğlu'ndan müthiş açılış!

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Bursa da yapılan Olimpik Deneme yarışlarında KKTC temsil ettiği 100mt. Yarışında 10.47 koşarak Genel Sıralamada Başarı ile 1.'lige ulaştı. Hekimoğlu Saat 16.00 da yapılan Seçme Serisinde 10.71 koşarak toplamda 2. Olarak finale kalma başarısını gösterdi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:50
0 Okunma
Hekimoğlu'ndan müthiş açılış!

Akşam saat 18.20 de yapılan 100mt. Finalinde 10.47 koşarak, Sezonun "En Iyi " derecesine imzasını attı. Bu dereceden dolayı performansını daha da geliştirmek istediğini ifâde eden Hekimoğlu, Sezon başında bunu Başardığı için mutlu olduğunu ifade etti. Önümüzde ki hafta sonu Bursa'da yapılacak olan Balkan Seçme Yarışları icin de güzel bir ivme yakaladığını dile getirdi. Başarılı Sprinter, ulaşmış olduğu 1.'likten ötürü; Destekleyen tüm Sponsorlarına, Destek, moral ve motivasyon veren, Arayıp soran, tüm Dost ve Arkadaşlarına, Her zaman yanında olan değerli Spor Basınına teşekkürlerini iletti. Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu 4- 5 Haziran Erzurum da yapılacak olan "ULUSLARARASI BAYRAK YARIŞI" için de MILLI TAKIMDAN DAVET aldı. Hekimoğlu Milli Takıma katılmak üzere Haziran başında Erzurum'a hareket edecek. Hekimoğlu, yarın öğleden sonra Adaya dönecek. Önümüzde ki Hafta sonu Bursa da düzenlenecek Balkan Yarışı Seçmeleri için hazırlıklarına devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Milli AtletYiğitcan HekimoğluOlimpik Deneme Yarışları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray sezonu beraberlikle tamamladı
Galatasaray sezonu beraberlikle tamamladı
Fenerbahçe'de 3 yıllık imza!
Fenerbahçe'de 3 yıllık imza!
Başarılar Yiğitcan Hekimoğlu
Başarılar Yiğitcan Hekimoğlu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim