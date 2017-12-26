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Hekimoğlu ve Bakan Saner’i ziyaret etti

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İngiltere’nin Başkenti Londra da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonasında Türk milli takımı adına yarışan ve ülkemizi temsil eden Rekortmen milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

26 Aralık 2017 Salı 11:25
Hekimoğlu ve Bakan Saner’i ziyaret etti
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BRT Spor'un haberine göre, Ziyarette Hekimoğlu, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ve spor federasyonlarına kayıtlı olan ve spor kulüplerinin istihdam ettiği KKTC vatandaşı lisanslı sporcularını Sosyal Güvenlikle ilgili dairelere kaydettirilmesi koşulu ile Tam Sosyal Güvenlik desteği sağlanmasına yönelik düzenleme için Bakan Ersan Saner’e teşekkür etti ve uzun bir süredir profesyonel bir atlet olarak sadece hedeflerine odaklandığını bu nedenle antrenmanları dışında başka bir uğraşısının olmadığını ve son dönemde de gerek ailesi gerek Celal Keleş hocası gerekse de arkadaşları ile nasıl sosyal güvenliğini başlatabilirim konusu üzerinde düşündüğünü belirterek tam bu dönemde bu yasal düzenlemelerin başlamasının kendisini mutlu ve motive ettiğini ifade etti.

Bakan Saner’de ülkede başarılı tüm sporcuların her alanda desteklenmesi gerektiğini belirterek sporcuların Sosyal Güvenlik primlerinin teşvik kapsamına alınarak karşılanması ile sporcuların sosyal güvenlik süreçlerine katkı yapmayı amaçladıklarını belirterek bu düzenlemenin ülke sporunun gelişimine bir nebze olsun katkı koyacağına inandığını belirterek bunun bir ilk olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu teşviklerin daha da çeşitleneceğini ve bu konuda her zaman elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Dünya Atletizm Şampiyonasında yarışan Atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu’nun Antrenörü Celal Keleş de özelde Yiğitcan’ın genelde ise tüm sporcuların faydalanacağı ve tüm sosyal güvenlik yatırımlarının karşılanacağı bu yasal düzenlemenin bir milad olduğunu ve bu noktada emeği geçen Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’e yapmış oldukları sporcu odaklı bu düzenlemeden dolayı teşekkür ederek tüm sporcuların bu önemli uygulamadan faydalanmalarını tavsiye etti.

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