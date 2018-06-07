Hentbolda “Gala” gecesi yapıldı

The Paradise Park’ta geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen ödül töreninde başarılı olan sporculara ve basın mensuplarına ödülleri Federasyon Başkanı Mustafa Akyön ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi. Hentbola yaptığı katkılar nedeniyle Havadis de ödül alanlar arasındaydı.

Gecede ödül alan sporcular şöyle:

Genç Kızlar Ligi

En İyi Kaleci: Özlem Balabanbaş (YDÜ)

En İyi Pivot: Büşra Yıldız (YDÜ)

En İyi Sol Kanat: Esra Şahin (UKÜ)

En İyi Sağ Kanat: Sevilay Seçmen (UKÜ)

En İyi Sol Oyun Kurucu: Deniz Yıldız (UKÜ)

En İyi Sağ Oyun Kurucu: Sibel Haraç (YDÜ)

En İyi Orta Oyun Kurucu: Melisa Çamlı (UKÜ)

Genç Erkekler Ligi

En İyi Kaleci: Mert Göksu (YDÜ)

En İyi Pivot: Batıhan Kurtbey (UKÜ)

En İyi Sol Kanat: Emre Uyanıktürk (UKÜ)

En İyi Sağ Kanat: Ahmet Durgun (UKÜ)

En İyi Sol Oyun Kurucu: Ahmet Şanverdi (UKÜ)

En İyi Sağ Oyun Kurucu: Arda Kahraman (YDÜ)

En İyi Orta Oyun Kurucu: Şükrü Erdoğan (Esentepe)

Kadınlar Ligi

En İyi Kaleci: Lamija Borcak (DİGEM)

En İyi Pivot: Sevgi Şengün (Esentepe)

En İyi Sol Kanat: Marija Prlenda (Esentepe)

En İyi Sağ Kanat: Büşra Çete (UKÜ)

En İyi Sol Oyun Kurucu: Tamara Petkovic (DİGEM)

En İyi Sağ Oyun Kurucu: Albulena Kelmendi (Esentepe)

En İyi Orta Oyun Kurucu: Albulena Basha (Esentepe) ve Ayşe Mullacuma (DAÜ)

Büyük Erkekler Ligi

En İyi Kaleci: Şemsi Yıldırım (UKÜ)

En İyi Pivot: Faik Özcoşkun (Yükseliş)

En İyi Sol Kanat: Arda Kansu (UKÜ)

En İyi Sağ Kanat: Ahmet Altan (Gençlik Gücü)

En İyi Sol Oyun Kurucu: Ahmet Şanverdi (UKÜ)

En İyi Sağ Oyun Kurucu: Samet Kösetürk (DAÜ)

En İyi Orta Oyun Kurucu: Andri Matiuk (DAÜ)